美国 FBI 系统被入侵，黑客向 10 万邮箱发送假冒邮件

北京时间 11 月 14 日消息，美国当地时间周六，黑客入侵了美国联邦调查局（FBI）的外部邮件系统。

根据跟踪垃圾邮件和相关网络威胁的非营利组织 Spamhaus Project 提供的信息，黑客使用 FBI 的电邮账号发送了数万封电子邮件，就可能发生的网络攻击发出警告。

FBI 表示，该局和美国网络安全与基础设施安全局“已经注意到今晨发生的使用 @ic.fbi.gov 电邮账号发送虚假邮件的事件”。“目前，事件还在发展中，我们此刻无法提供更多额外信息。”FBI 在一份声明中称。FBI 督促消费者保持谨慎，报告任何可疑活动。

非机密邮件系统

网络安全公司 BlueVoyant 专业服务主管奥斯汀・巴格拉斯 (Austin Berglas) 表示，FBI 拥有多个邮件系统，周六疑似被入侵的是面向公众的系统，被 FBI 探员和员工用来与公众进行邮件沟通的。他表示，当探员传输机密信息时，他们需要使用另外一个不同的邮件系统。

“被入侵的不是机密系统，”巴格拉斯称，他还是前助理特别探员，负责 FBI 纽约办公室网络分部，“这是一个对外帐户，用于共享和交流非机密信息。”

▲ 黑客发动的假冒邮件

Spamhaus 称，这次攻击事件始于纽约时间周六午夜，随后的活动从凌晨 2 点开始。该组织预计，黑客发送的垃圾邮件最终到达了至少 10 万个邮箱中。

这些邮件使用的主题是“紧急：系统中存在威胁行动者”，由美国国土安全部签署。黑客在邮件中警告收件人称，威胁行动者似乎是网络安全专家维尼・特罗亚 (Vinny Troia)。去年，特罗亚曾对黑客组织“黑暗霸王”(Dark Overlord) 进行过调查。

Spamhaus 表示，这些邮件并没有附带恶意软件。该组织推测称，黑客可能试图在抹黑特罗亚，或者发动骚扰攻击用公众打来的大量电话让 FBI 应接不暇。

特罗亚尚未置评。