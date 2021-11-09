偷窃苹果 MacBook Pro 2021 原理图的黑客组织一成员被逮捕，曾泄露刘海屏设计

IT之家 11 月 9 日消息，美国司法部今天宣布，已经逮捕了乌克兰人 Yaroslav Vasinskyi，他参与了对美国企业和政府实体实施勒索软件攻击的 REvil 组织。

REvil 在 4 月从苹果供应商广达电脑窃取了 14 和 16 英寸 MacBook Pro 机型的设计原理图，这些机型后来在 10 月发布。这些设计图公布了 MacBook Pro 的功能，如新增的端口和刘海的设计，REvil 对苹果进行了敲诈，威胁说如果苹果公司不支付 5000 万美元的费用，将公布更多的文件。

REvil 几天后就取消了勒索，并且该组织神秘地从其网站上删除了所有与苹果有关的文件和敲诈威胁。

REvil 继续进行其非法活动，并在 5 月负责对 Colonial Pipeline 进行网络攻击，造成美国东海岸的天然气短缺。7 月，REvil 利用为 Kaseya 设计的管理软件中的一个漏洞，攻击全球 800 至 1500 家企业。

美国司法部表示，Vasinskyi 参与了对卡西亚的攻击，目前还不清楚他是否也参与了对苹果供应商广达电脑的攻击。他在波兰被捕，正在等待被引渡到美国。

随着 Vasinskyi 的被捕，司法部扣押了 Yevgeniy Polyanin 收到的 610 万美元，他也参与了 REvil，并负责对多个受害者进行攻击。在罗马尼亚还逮捕了另外两人，但细节尚未公布。

IT之家了解到，Vasinskyi 和 Polyanin 都被指控密谋实施与计算机有关的欺诈和相关活动，破坏受保护计算机的实质性罪名，以及密谋实施洗钱。如果被定罪，Vasinskyi 将面临最高 115 年的监禁，而 Polyanin 则可能面临最高 145 年的监禁。虽然 Vasinskyi 已被拘留，但 Polyanin 尚未被捕，据信他在国外。

10 月，路透社报道，多个政府机构联手黑掉了 REvil，并将其用于泄露被盗文件的“快乐博客”网站下线。