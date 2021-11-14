英特尔计划到 2030 年技术职务岗的女性比例提高到 40%

英特尔在去年制定了全新的发展策略与目标“RISE 2030”，当中也强调女性的重要性，希望在 2030 年女性及多元背景族群人数在高阶领导职位中增加 1 倍，同时提出女性在技术职务比例增至 40% 的长远计划。

英特尔指出，目前在英特尔全球员工中，女性总体比例较去年同期增加 0.4 个百分点（27.4% 到 27.8%），而担任高阶领导职务的女性比例则较去年同期提高 0.8 个百分点（20.3% 到 21.1%）；去年底，英特尔女性员工担任技术职务的比例为 25.2%，预期到今年底可达到 26%。

英特尔说明，“RISE 2030”是由负责（Responsible）、包容（Inclusive）、可持续发展（Sustainable）和赋能（Enabling）的缩写所组合而成，并在此策略下订定了 10 年目标，不只将在 2030 年实现 100% 再生能源的使用，也希望是以“包容”为核心精神的职场环境。

英特尔中国台湾地区分公司总经理、最高职位主管汪佳慧表示，英特尔中国台湾地区分部超过千人，扣除马来西亚、越南工厂之外，中国台湾地区是亚太最大的据点，当地半导体供应链完整，而为了应对未来几年的市场强劲需求，英特尔也持续征求人才。