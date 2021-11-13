基准测试：在英特尔 12 代 Alder Lake-S 酷睿 i9-12900K 电脑上，微软 Win11 运行比 Linux 更快

IT之家 11 月 13 日消息，据 Neowin 报道，早在其 2021 年架构日活动中，当英特尔分享 Alder Lake CPU 架构的核心设计细节时，并表示 Windows 11 的优化方式是为了最好地利用 Alder Lake 的性能混合架构和帮助 Windows 11 任务调度的新线程主管技术。

为了测试这些说法，看看 Alder Lake 在 Windows 11 上对 Linux 的表现如何，硬件网站 Phoronix 决定做一次深入研究，并对最近推出的 Alder Lake-S 系列的 Core i9-12900K 进行基准测试，这是英特尔第 12 代台式机旗舰芯片。

测试平台由以下部分组成：

酷睿 i9-12900K 处理器

ROG STRIX Z690E GAMING WIFI

64GB Corsair DDR5-4400

Windows 11 Pro Build 22000

总的来说，英特尔酷睿 i9-12900K 在 Windows 11 平台上的表现令人印象深刻，在大多数测试中都能击败 Linux 系统。虽然进行了更多的测试（总共 104 项），但在这里只展示了一些最有趣的结果。

首先，有一些使用 Selenium 的浏览器和网络应用程序基准测试。

之后，分别进行了几个 AV1 解码和编码测试。

最后，提供了解压缩测试和大数据可视化测试的性能。

Phoronix 称，在总共 104 项测试中，Windows 11 系统在 45.2% 的测试中取得了领先，只在 23% 的情况下排在最后。该媒体还指出，与 Alder Lake 相比，以前基于 Tiger Lake 的 CPU 在 Ubuntu 上的性能较慢，这也验证了英特尔的说法，即该架构带有 Windows 11 的特定优化，至少在目前与 Linux 对比时是这样的。

IT之家获悉，有一些证据表明，英特尔 little.Big 架构导致 Linux 下的核心选择不佳，性能不稳定，操作系统仍将受益于英特尔的新线程主管技术，该技术有助于 Windows 11 的任务调度。