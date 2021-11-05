《中华人民共和国个人信息保护法》实施，微博：用户已可以随时管理个人隐私权限等

IT之家 11 月 5 日消息，《中华人民共和国个人信息保护法》于 11 月 1 日起正式实施，严格保护敏感个人信息，禁止“大数据杀熟”，规范自动化决策等。

今日，微博官方称，微博平台为全面落实法规相关要求，主动对照法律规范，从多个方面发力，进一步加强个人信息保护力度。

微博表示，为了能够给用户提供更加安全的服务，微博平台从以下方面进行了改进：

1、隐私政策方面。平台主动对照最新法律规范，更新了《微博个人信息保护政策》。用户可在「我」-「设置」-「关于微博」页面中查看相关政策规范；

2、管理制度方面。平台成立微博安全合规与数据安全专职团队，并出台系列安全管理制度，从用户个人信息分级分类管理、信息安全防护标准、信息管理从业人员培训等方面多管齐下，矩阵式抓好用户个人信息保护工作。

3、产品设计方面。针对个人信息相关的知情权、控制权问题，平台对多款产品进行了数十处功能优化加固，以便用户更加直观、便捷地控制权限获取情况。用户可以在隐私设置中，随时管理个人系统权限。

IT之家了解到，此前苹果也宣布，尊重中国消费者在《中华人民共和国个人信息保护法》下享有的知情、查阅、更正、转移、限制处理和删除其个人数据的权利。微信、QQ 等应用也都更新了用户隐私协议等。