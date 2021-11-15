谷歌 Pixel 6/Pro 现已支持通过摄像头检测心率及呼吸频率

IT之家 11 月 15 日消息，上周谷歌向 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 用户的 Goggle Fit 健康管理软件推送了两项一项新功能，分别为让用户在无需佩戴智能手表等可穿戴设别的情况下使用手机后置摄像头检测用户的心率，以及通过手机前置摄像头检测用户的胸腔情况以获取用户的呼吸频率。

IT之家了解到，其中心率检测功能是通过使用 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 的摄像头识别用户食指上的细微变化实现的，新版 Google Fit 可以通过这些数据识别用户的心率，并能在几秒钟内得到用户具体的心率数值。如用户想使用此功能，可在打开新版 Google Fit 后，从页面顶部健康信息区域向下滑动到“发现”区域，找到“检查心率”功能卡片，点击卡片上的“开始”按钮，并将食指触碰后置摄像头即可开始心率监测。而呼吸频率检测功能则是通过手机的前置摄像头检测用户胸腔的起伏情况从而得到检测数值结果。

需要注意的是该两项功能目前并没有完全推出，在某些用户的手机上该两项功能被标记为“抢先体验”，就准确性而言，外媒 9To5Google 的测试表明在外界光线充足的情况下，心率检测该功能的准确度非常高，而在较暗的地方，最后的结果会有大约 30 bpm 的偏差。