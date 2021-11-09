谷歌 Pixel 6 被曝新 Bug：陌生指纹也能解锁手机

IT之家 11 月 9 日消息，此前谷歌 Pixel 6 的用户抱怨他们手机中的指纹识别器性能不佳，识别速度慢，IT之家昨天报道，谷歌将此归咎于指纹传感器“使用了增强的安全算法”，以增加一些额外的保护，这就是识别存在延迟的原因，或需要与传感器更直接的接触。

但现在 Reddit 论坛显示，其中至少有 4 名 Pixel 6 用户抱怨说，陌生指纹也能使用指纹传感器来解锁他们的 Pixel 6 智能手机，这让谷此前使用了更安全的算法的解释显得很尴尬。

一位 Reddit 用户在谷歌 Pixel 社区报告说，他的 Pixel 6 可以被他妻子用食指解锁，尽管手机上登记的唯一指纹是他自己的拇指。大多数评论都表示震惊或提供可能的理论，暗示这个问题可能不是太普遍。评论中的一些用户也报告了他们自己设备上的同样问题，严重程度不一。该帖子还有一段视频，展示了这个问题。

IT之家了解到，原发帖人使用的是 Omotion 屏幕保护膜，这可能会影响 Pixel 6 的指纹识别的可靠性。但其中一位评论者提到，他的手机没有屏幕保护膜，但仍然存在这个问题，似乎从手机上删除指纹并重新注册可以解决一些人的问题。

截止发稿，谷歌官方还未对此作出回应。