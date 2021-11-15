任天堂《塞尔达传说》Game & Watch 复刻掌机上架秒售罄，黄牛倒卖严重

IT之家 11 月 15 日消息，任天堂于 11 月 12 日正式上架了复刻版本的《塞尔达传说》Game & Watch 掌机，售价 49.99 美元（约合人民币 319 元）。但根据外媒 TheGamer 的报道，该款复刻掌机在上架后几秒内就售罄了，并且在 eBay 等线上个人卖家购物平台上出现了黄牛倒卖掌机的情况。

TheGamer 报道，掌机在正式上架几秒钟后就因缺货而停止销售，玩家基本没有时间从官方商城渠道购买到该款掌机，其他销售渠道亚马逊和 GameStop 也是缺货状态，Best Buy、Target 和沃尔玛暂时有货，但预计也不能维持很长时间。

IT之家从任天堂官网了解到，目前该掌机暂时没有通知何时会重新补货上架，且现阶段 eBay 等线上个人卖家购物平台上已经有很多黄牛在已以高于官方售价的价格出售《塞尔达传说》Game & Watch 复刻掌机。

任天堂在前段时间的任天堂直面会上对外宣布了《塞尔达传说》Game & Watch 复刻掌机，玩家可在这台 Game & Watch 复刻掌机上游玩《塞尔达传说》初代、《塞尔达传说 2：林克的冒险》以及《塞尔达传说：织梦岛》原版游戏，且该复刻掌机还内置了“塞尔达”主题打地鼠游戏以及 Game & Watch 标志性的时钟与计时器功能，该掌机已于 11 月 12 日发售。