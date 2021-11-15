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首页 > 科学探索>天文航天

NASA 帕克太阳探测器速度将达到 0.05% 光速

2021/11/15 15:43:06 来源：新浪科技 作者：桂林 责编：远洋
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北京时间 11 月 15 日消息，在最近一次近距离飞掠金星的引力助推下，美国宇航局的帕克太阳探测器将于 11 月 21 日第 10 次接近太阳，飞行距离太阳将比以往任何探测器都要近，距离太阳表面仅 850 万公里，相比水星距离太阳最近时的 4600 万公里要近的多。在抵近太阳时，帕克太阳探测器最高时速将达到 58.68 万公里，秒速 163 千米/秒，达到 0.054% 光速

帕克太阳探测器发射于 2018 年 8 月，它会 7 次飞掠金星借助其引力助推来逐渐减少其轨道的近日点，以达到最终距离太阳表面 8.5 太阳半径的轨道上。在后续 2023 年 8 月和 2024 年 11 月的两次飞掠金星的协助下，帕克太阳探测器最终将于 2024 年 12 月到达距离太阳表面 620 万公里的范围内，届时的速度高达 690000 千米/小时，达到光速的 0.064%。

帕克是第一个飞入太阳日冕的探测器，将探测其在轨道上遇到的等离子体、磁场和波、高能粒子和尘埃。帕克也会对日冕底部的偶极结构的日冕结构成像。帕克探测器表面拥有独特的碳复合材料护罩，厚度 11.4 厘米，能够承受高温的侵袭，这也是它能够近距离探测太阳的关键原因。

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关键词：探测器NASA

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