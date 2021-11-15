映泰推出 Racing Z690GTA 主板：17 相电源供电设计，支持 PCIe 5.0

IT之家 11 月 15 日消息，映泰于近日正式推出旗下 Z690 主板 Racing Z690GTA，支持英特尔第 12 代酷睿 Alder Lake 处理器，该款主板采用蓝色雷电样式外观设计。

IT之家了解到，映泰表示 Racing Z690GTA 主板基于英特尔 Z690 芯片组打造，且支持英特尔最新款的 LGA1700 CPU 插槽，可完美兼容英特尔第 12 代酷睿 Alder Lake 处理器。主板采用了 17 相电源供电设计，并在 I/0 接口位置采用散热护甲提升主板散热能力并保护接口，大大增强了主板打的性能和耐久性。该主板支持 PCIe 5.0，支持总计最大 128GB 的 DDR4 内存（四个内存条），支持最大 5000+Mhz 的内存频率。主板内部拥有三个 M.2 插槽、两个 PCIe 3.0 x 1 插槽、一个 PCIe 5.0 x 16 插槽以及一个 PCIe 4.0 x 16 插槽（x4 模式）。

I/O 挡板处接口方面该款主板搭载两个 WIFI 天线接口（无线网卡型号为瑞昱 RTL8125B，支持 Wi-Fi 6E）、一个 PS/2 键盘/鼠标接口、一个 HDMI 接口（HDMI2.0)、一个 DP 接口、一个 DVI-D 接口、一个 USB 3.2（Gen2）Type-C 接口、五个 USB 3.2（Gen2) 接口、两个 USB 2.0 接口、一个 LAN 网线接口以及三个音频插孔。目前映泰 Racing Z690GTA 主板的具体发售日期和价格暂时未知。