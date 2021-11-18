代表世界医学技术最高水准的哈佛医院：全球首款阿尔茨海默病疫苗进入临床试验，具有里程碑式意义

IT之家 11 月 18 日消息，历经 20 年的努力！2021 年 11 月 16 日，全球首款阿尔茨海默病疫苗进入临床试验。

美国波士顿布莱根妇女医院（Brigham and Women's Hospital，BWH）周二宣布，将启动首个针对阿尔茨海默病疫苗鼻腔给药的 1 期人体临床试验，旨在评估该药在预防和减缓阿尔茨海默病进展中的安全性和有效性。

该试验将从 12 月初开始对来自安罗姆尼中心的 16 名参与者进行尝试。他们年龄在 60 至 85 岁之间，患有早期有症状的阿尔茨海默病。据医院称，他们将间隔一周接种两剂鼻腔疫苗。

据悉，该疫苗使用 Protollin，这是一种新型鼻内免疫疗法，由来自某些细菌外膜的蛋白质制成。据院方称，虽然这一技术是新的，但 Protollin 已与其他疫苗一起被证明可安全用于人类。

简单来说，Protollin 可激活在颈部两侧和后部淋巴结中发现的白细胞，使其迁移到大脑并触发 β 淀粉样蛋白斑块的清除 —— 这是阿尔茨海默病的标志之一。

据介绍，该试验是布里格姆安罗姆尼神经疾病中心联合主任 Howard L. Weiner 博士 20 年研究的结晶。他称其为“一个非凡的里程碑”。

Weiner 说：“如果人体临床试验表明该疫苗是安全有效的，那么这可能代表对阿尔茨海默氏症患者的无毒治疗，并且也可以及早给予以帮助预防高危人群的阿尔茨海默氏症。”

他认为，如果试验证明安全有效，那么对于阿尔茨海默病患者来说就是一个天大的好消息，并且还能够及早帮助具有高风险的人预防这种病。

IT之家了解到，阿尔茨海默病是最常见的痴呆症类型之一，可导致患者在进行对话以及对外界环境做出反应方面更困难。这种疾病涉及到了人体大脑中代表思想、记忆和语言的部分，目前对于人类来说相当难解，是 65 岁及以上老年人的第五大死因。

据公开资料，布莱根妇女医院是美国联盟医疗体系（PHS）创始医院，也是全球产生诺贝尔奖最多的医院，拥有一流的学术资源和医疗队伍，代表了世界医学技术研究的最高水准。

此外，该医院又称为哈佛医院（其实是哈佛大学附属医院），位于美国马萨诸塞州波士顿 Mission 山，与麻省总医院均位于长木医学区内，距今已有 150 余年历史。

值得一提的是，该院多年获评全美最佳医院，在癌症、心脏病、糖尿病、肾脏病、风湿病、内分泌及妇科等多个医疗领域均处于世界领先水平。