蚂蚁链：数字藏品“转赠”功能将于 11 月 20 日起陆续开放，但不能转卖

IT之家 11 月 18 日消息，蚂蚁链官方今晚表示，数字藏品的「转赠」功能将于 11 月 20 日起陆续向大家开放，但蚂蚁链不支持任何形式的数字藏品转卖行为。请勿相信任何以高收益投资理财等名义开展的不实宣传，谨防欺诈风险。

下面是一些问答：

我在粉丝粒买到喜爱的数字藏品，是否可以卖给别人?

因喜爱而分享，是数字藏品更美好的体验。我们支持用户向好朋友进行分享，目前提供了无偿转赠功能，以满足用户好物分享与礼赠的需求，即把喜爱的数字藏品作为一种礼物送给他人。我们不支持任何形式的数字藏品转卖行为。

为什么不支持卖给别人?

我们推出数字藏品的初衷是满足用户对喜爱的作品进行收藏、研究及熟人间分享，分享既包括向他人展示，也包括无偿赠送给他人，旨在满足收藏需求。转卖是一种交易行为，容易引发不良炒作，与数字藏品的定位相违背。

为什么我的数字藏品显示不可以转赠？

数字藏品的无偿转赠需要满足一定的条件 。

用户购买拥有数字藏品达到 180 天，可以向支付宝好友发起转赠，同时受赠方应该符合数字藏品的购买条件 (年满 14 周岁的中国大陆居民)，并通过支付宝实名认证和风控核身流程。

为防止炒作，受赠方接收数字藏品满 2 年后，可以再次发起转赠。

有人要出高价买我收藏的数字藏品，我可以卖给他吗?

我们不支持任何形式的有偿转赠。私下交易约定往往存在欺诈风险，法律纠纷风险极高，一旦发现异常行为，我们会对相关账户采取限制措施。如您发现违规行为，请拨打 95188 进行举报，我们将严肃处理。