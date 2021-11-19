微软 UI 团队：将在 2022 年重点解决 Win11 系统 UI 性能问题

IT之家 11 月 19 日消息，在近期的微软反馈中心上，有用户抱怨在 Windows 11 中使用含有 WinUI 或者 XAML UI 元素的应用程序时自己的电脑会出现一些画面方面的性能问题，比如在 Windows 11 Dev 预览版上使用 Windows 文件资源管理器时会随机出现界面崩溃或冻结等情况。

IT之家通过微软反馈中心了解到，此外还有一位用户表示在使用 OneDrive 同步文件夹时，软件界面整体的流畅度下降的很明显，且应用的反应相当滞后，使用 F11 按键全屏显示虽然能缓解这个问题，但这并不是长久之计，微软需要改善 Windows 画面组件的性能。"

对此情况微软官方表示，目前微软在一直努力增强 Dev 预览通道 Windows 11 的性能表现，并将在 Build 22478 版本中对此做出改进，以解决系统出现非必要计算的情况（该情况会出现在用户选择文件的时候）。

此外，微软 UI 团队也计划在 2022 年将重点改进系统 UI 的性能表现。在微软官方的 Reddit 帖子下方有用户抱怨在使用 Windows 11 中含有 WinUI 或 XAML 元素的程序会出现画面不流畅的情况，微软随即表示该该问题将在明年的 Windows App SDK 1.1 版本中进行改进。