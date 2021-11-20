微软计划进一步加速 Win11 的推送工作：因用户反馈很积极

IT之家 11 月 20 日消息，Windows 11 遵循微软公司典型的分阶段式推出方式，并不是所有人第一时间都会收到该更新。微软公司认为，在向所有人推出之前，先向一小部分人推送 Windows 11 或其它大的更新，是最安全的选择。

Windows 11 目前还是存在不少 Bug，例如，微软最近对使用某些版本的英特尔 SST 音频控制器驱动程序的设备设置了升级障碍，因为其会导致蓝屏错误。

不过，由于整体反馈并不负面，微软正在扩大 Windows 11 的推送范围。在一份新的支持公告中，微软解释说，Windows 11 已经为更多支持的设备做好准备。

“我们推进推送的速度比我们之前预期的要快，” 微软说，推送经验和用户反馈都是积极的，该公司现在正将 Windows 11 广泛提供给更多符合条件的 Windows 10 硬件。

值得指出的是，微软只在符合条件的设备上提供 Windows 11。如果你有不支持的硬件，需要通过修改 Windows 注册表来手动绕过这些限制。

Windows 11 带来了大量的设计改进，如新的开始菜单、任务栏通知中心，以及微软商店、Windows 设置等功能，为混合处理器提供更好的资源管理，改进操作系统的各个领域等等。

当然，Windows 11 也带来了自己的错误、问题和限制，其中一些将在未来的版本中修复。然而，Windows 11 是一个可选的升级，用户可以继续使用 Windows 10，后者将每年更新一些改进。

IT之家了解到，微软对 Windows 功能更新的推出越来越谨慎，但由于用户的积极反馈，微软还计划将 Windows 10 功能更新推送到旧版本的 Windows 10。值得注意的是，Windows 10 的 2004 版将很快停止支持。