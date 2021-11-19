微软 Win10 Build 19044.1381/19043.1381 Release 预览版发布（附更新内容）

IT之家 11 月 19 日消息，今天，微软在 Release 发布预览频道面向 Windows 10 Insiders 发布了 Windows 10 累积更新 KB5007253 补丁。该更新使 Windows 10 21H1 达到 Build 19043.1381，Windows 10 21H2 达到 Build 19044.1381 版本。

微软修复了可能影响使用 Windows Hello for Business 并加入 Azure Active Directory（AD）的设备的问题。这些设备在访问企业内部资源，如文件共享或网站时可能会遇到问题。

微软修复了影响 SearchFilterHost.exe 进程开启的问题。

微软修复了导致 searchindexer.exe 在你退出后保持对以下路径中每个用户搜索数据库的句柄。"C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Search\Data\Applications\" 结果 searchindexer.exe 停止工作，重复的配置文件名称被创建。

微软增加了对斐济共和国 2021 年取消夏令时的支持。

微软修复了使注册状态页（ESP）在失败后无法显示错误信息或补救选项的问题。

微软在 wsl.exe 中增加了-cd 参数，以指定 Windows 或 Linux 路径作为 Windows Subsystem for Linux（WSL）的起始目录。

微软修复了无法在启动时或在后台将机器组策略对象自动应用于域上具有某些处理器的设备的问题。

微软增加了在接口上配置小于 576 字节的互联网协议版本 4（IPv4）最大传输单元（MTU）的选项。

微软修复了未能为 System Center - Operations Manager 提供事件描述的问题。

微软修复了不正确地渲染一些可变字体的问题。

微软修复了当你导出到 PDF 时，可能会导致 32 位版本的 Microsoft Excel 在有某些处理器的设备上停止工作的问题。

微软修复了当你使用 Meiryo UI 字体和其他垂直类型字体时，会以错误的角度显示字形的问题。这些字体在日本、中国或亚洲的其他国家和地区经常使用。

微软启用了 onunload 事件，以在 Microsoft Edge Internet Explorer 模式下创建弹出式窗口。

微软修复了影响 Microsoft Edge IE 模式中预测性预渲染的问题。

微软修复了导致 Internet Explorer 停止工作的问题。

微软修复了在使用输入法编辑器（IME）插入元素时导致 Internet Explorer 停止工作的问题。

微软修复了导致卸载字体后设置页面意外关闭的问题。

微软修复了影响在文件资源管理器中使用文件夹视图时重命名文件的用户界面的问题。在使用新的日文 IME 时，UI 未能正确处理内联合成。

微软修复了 ctfmon.exe 中的内存泄漏问题，该问题在不同的编辑客户端之间切换时发生。

微软修复了一个已知问题，在连接到 Windows 打印服务器上共享的远程打印机时，会导致错误代码 0x000006e4、0x0000007c 或 0x00000709。

微软修复了因服务故障而关闭 Windows 游戏栏上的屏幕捕捉和录制功能的问题。

微软修复了可能导致 GetCommandLineA () 的返回值在某些开发人员的情况下变成小写的问题。

微软修复了可能导致对远程服务器上的文件解密失败的问题。这个问题在远程服务器上使用加密文件系统（EFS）时发生，错误信息是：“ERROR_DECRYPTION_FAILED”。

微软修复了使你无法在薄配置的虚拟机（VM）上启用 BitLocker 的问题。该错误是“连接到系统的设备不工作”，系统记录：“STATUS_UNSUCCESSFUL”。

微软修复了导致 Windows Defender 应用控制错误地比较两个文件版本号的问题。

微软在 Quick Assist 中启用了 Azure Active Directory（Azure AD）Active Directory Federation Services（ADFS）用户的凭证。

微软修复了有时会阻止 Quick Assist 用户在启动远程协助会话后使用全屏视图的问题。

微软修复了使你经常使用的应用程序无法出现在“开始”菜单上，并使你无法使用组策略将其配置为出现在“开始”菜单上的问题。

微软修复了当你使用内置的用户体验虚拟化（UE-V）模板时，会导致同步桌面设置失败的问题。

微软修复了阻止故障转移集群更新域名服务器（DNS）记录的问题。