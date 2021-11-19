WEY 摩卡 NOH 智慧领航版 SUV 上市：22.38 万元，2.0T 混合动力

IT之家 11 月 19 日消息，今日 WEY 魏牌汽车正式发布了 WEY 摩卡 NOH 智慧领航版 SUV，作为该系列车型的旗舰型号。这款车官方指导价 22.38 万元，搭载 NOH 智慧领航驾驶辅助系统，提供六大场景解决方案。

该车在动力上与此前版本类似，均搭载 2.0T 缸内直喷涡轮增压发动机，最大功率 157kW，最大扭矩 328N・m。该车采用轻度混合动力方式，内置 48V BSG 电机，因此整车综合功率 158kW，系统综合扭矩 388N・m。除此之外，该车配备横置 9 速湿式双离合变速器，提供灵敏顺滑的换挡体验

WEY 摩卡 NOH 智慧领航版具有六大场景解决方案，包括智能进/出匝道、智能避让车道汇入口、智能变道保护、智能避让大车、智能判别易混分岔路口、驾驶员分心监测/疲劳监测功能。

IT之家了解到，这款车搭载高通 8155 旗舰级智能座舱芯片，拥有 8 核 2.1GHz 处理器，12GB DDR4 内存，64GB UFS 闪存。该车具有遥控泊车、HWA 高速驾驶辅助、AR-HUD 显示等功能。车内采用了 14.6 英寸触控高清显示屏、9.2 英寸彩色液晶仪表、9 英寸触控面板屏等，其中 HUD 抬头显示具有 10 英寸。该车采用了多项静音技术，车内有着 AI 智能面部识别、语音助理等功能，车载系统支持 OTA 升级。

这款车的基础款“特浓版”售价为 18.78 万元，“特浓版四驱”售价 20.28 万元。官方表示，除了顶配版之外，其它车型 NOH 智慧领航辅助驾驶系统终身服务订阅价格 1.5 万元。