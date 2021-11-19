微软 CEO 纳德拉：对“元宇宙”十分感兴趣，将把握新机遇

IT之家 11 月 19 日消息，在今日举行的“2021 红杉数字科技全球领袖峰会”上，微软公司董事长、CEO 萨提亚・纳德拉 (Satya Nadella) 提到了近期非常火的元宇宙，称对“元宇宙”十分感兴趣。

据澎湃新闻报道，纳德拉认为，“元宇宙跨越了物理和数字世界，将人、物、场在商业和消费互联网中融于一处，我们或许不该把它看做是单独的消费市场或企业级市场的现象，因为融合可能才是必需的。虽然没有那么引人入胜，但从某种意义上看，疫情中的视频会议的普及已经让我们多少体验到了一个 2D 的元宇宙。那么，如果有一个 3D 的元宇宙又会怎样呢？能够真正超越空间和时间，这无疑是一个重要的发展方向。我对这些感到非常兴奋。”

对此，红杉全球执行合伙人沈南鹏问及是否还会继续沿用全栈思维来把握像元宇宙这样的新发展机遇时，纳德拉表示“完全正确”。

IT之家了解，本月初，微软宣布率先为聊天和会议应用 Microsoft Teams 引入“元宇宙”元素，旗下 MR（混合现实）平台 Microsoft Mesh 将融入 Microsoft Teams，以强化程协作体验。该版本应用目前正在测试中，将于 2022 年上半年推出。