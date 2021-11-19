AMD：基于 EPYC 处理器的超级计算机数量较去年同期增长 3.5 倍

IT之家 11 月 19 日消息，根据 AMD 官方的消息，AMD 已为 73 台超级计算机提供动力，相比 2020 年 11 月榜单中的 21 台同比增长 3 倍之多。

官方表示，AMD 还驱动着全球最具性能的十大超级计算机中的 4 台，以及欧洲地区首屈一指的超级计算机。同时，榜单内 73 台基于 AMD 的超级计算机中有 17 台搭载了 8 个月前所推出的 AMD EPYC 7003 系列处理器。

AMD 高级副总裁兼数据中心与嵌入式解决方案事业部总经理 Forrest Norrod 表示：“随着全球都在寻求加速研究、缩短发现有价值信息的时间，超级计算用户们的需求也随之成倍增长。通过我们不断升级改进的 AMD EPYC CPU 和 Instinct 加速器，推动数据中心技术发展，可以使研究更快、成果更好，并为世界带来更积极的影响。”

行业中基于 AMD 的“Frontier”和其他 HPC 系统亮点包括：

“Adastra”，由法国国家 HPC 机构 GENCI 和国家高等教育计算中心 CINES 近日联合宣布的 HPE 超级计算机“Adastra”将有两个由 AMD CPU 和加速器驱动的型号，分别为基于代号为“Genoa（热那亚）”的下一代 AMD EPYC 处理器的型号，以及基于第三代 AMD EPYC 处理器和 AMD Instinct MI250x 加速器的型号。

阿贡国家实验室“Polaris”测试平台超级计算机，基于 AMD EPYC 7003 系列处理器，可帮助科学家和开发人员解决一系列人工智能（AI）、工程，以及科学项目难题。

HPE 使用 AMD EPYC CPU 构建的全新超级计算机，帮助阿拉伯联合酋长国的国家气象中心进行天气预报和气候研究。HPE 还利用 AMD EPYC 处理器升级了 Eni 的超级计算机以加速能源发现。

橡树岭国家实验室“Frontier”百亿亿次级计算机 – 基于优化后的第三代 AMD EPYC 处理器和 AMD Instinct MI250x 加速器。

位于德克萨斯大学奥斯丁分校的德克萨斯高级计算中心所推出的 Lonestar6，一台基于 AMD EPYC 7003 系列处理器的 Dell Technologies 超级计算机

佛蒙特大学高级计算核心，基于 AMD EPYC 处理器和 AMD Instinct 加速器，推动了对 COVID-19 的研究以及对未来全球潜在健康威胁的解决方案。

华盛顿大学先进集群技术，基于 AMD EPYC 处理器，可帮助研究 COVID-19，同时也为 [email protected] 项目提供计算性能。