佳能发布 RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE 双鱼眼镜头

IT之家 10 月 6 日消息 佳能今日发布公告，展示了一款双射频卡口鱼眼镜头，实为 EOS VR 的全新系统的一部分。RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE 镜头将于十二月下旬上市，日本市场价为 275000 日元，合 15950 元人民币。

该镜头旨在通过使 VR 摄影变得更简单，可用于 180 度 VR 拍摄，同时提供全画幅无反光镜相机的质量来改变 (VR 和 AR 创作流程。

该镜头可搭配 EOS R5 使用，支持 8K 录制，两个鱼眼镜头相距约 60 毫米，完美匹配人类瞳孔间距，从而为 VR 和 AR 提供舒适的视差。

拍摄时，它会将两个圆形图像投射到相机的 45MP 传感器上，支持 190 度捕捉，允许以高达 8192 x 4096 的分辨率为 AR 或 VR 应用提供立体 180° 3D 素材或照片。

此外，佳能正在为 R5 进行固件更新，其中包含支持镜头和 EOS VR 系统的新功能，例如佳能的双像素自动对焦系统实现 MF 峰值和手动对焦确认，以及帮助用户计划交付到不同类型耳机的“Magic Window”用户界面。

IT之家了解到，佳能还推出了自己的 EOS VR Utility 和 EOS VR Plugin 应用程序，每个应用订阅费用为每月 5 美元。

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