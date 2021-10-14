索尼发布 FE 70-200mm F2.8 GM OSS II G 大师镜头，18999 元

IT之家 10 月 14 日消息，索尼于 10 月 13 日正式发布了新一代全画幅远摄变焦 G 大师镜头：FE 70-200mm F2.8 GM OSS II（型号名：SEL70200GM2）。该镜头采用 E 卡口，适用于索尼全画幅微单，也是第 15 支 3G 大师镜头。产品采用轻量化设计，较上一代轻 29%，同时自动对焦性能大幅提升。

一、光学性能

这款镜头全焦段为 F2.8 恒定光圈，提供充足的进光量，有着柔美的虚化效果。镜头采用了 2 枚非球面镜片，包括一枚表面精度为 0.01 微米的 XA（超级非球面）镜片，可有效控制变焦时的像差变化，让整个成像区域具备出色的分辨率，在 F2.8 最大光圈下也有着优异画质。

FE 70-200mm F2.8 GM OSS II 镜头还应用了两枚 ED（低色散）玻璃镜片和两枚 Super ED（超低色散）玻璃镜片，以显著降低色差且防止出现伪色。不仅如此，镜头还包含了一枚首次在索尼 E 卡口镜头中出现的 ED（低色散）非球面镜片，可抑制长焦镜头中常见的色差和球差问题。

这款镜头拥有 11 片光圈叶片，可呈现柔美的背景虚化效果。XA 镜片在内的先进光学设计，能有效抑制“洋葱圈”效应，进一步增强柔美散焦效果。该镜头在 70mm 焦段最近对焦距离仅为 0.4 米，200mm 处为 0.82 米，最大放大倍率达 0.3 倍，提供出色的进摄能力。此外，产品还可搭配索尼 SEL14TC 或 SEL20TC 增距镜，将镜头的焦距扩展到最大 400mm。

索尼 FE 70-200mm F2.8 GM OSS II 镜头还搭载索尼第二代纳米 AR 镀膜，可在镜头表面实现均匀的抗反射涂层，能有效避免在户外环境下出现的眩光和鬼影。镜头内部的光学设计可有效抑制内部反射，进一步提高影像的清晰度。

以下为部分样张：

二、对焦性能

索尼 FE 70-200mm F2.8 GM OSS II 镜头搭配具备先进对焦技术的索尼微单机身，可发挥出更加出色的自动对焦效果。新镜头采用了四个具有高速和高推力的 XD 线性马达，可实现快速精准的自动对焦，相比上一代自动对焦速度提升约 4 倍，变焦时的焦点跟踪能力提升约 30%。该产品搭配索尼旗舰微单 Alpha 1 使用时，能够实现约 30 张/秒的高速连拍。此外，使用增距镜的时候，也可提供出色的自动对焦性能。

在和视频拍摄时，镜头可提供平滑快速的自动对焦，在变焦时也能够可靠地锁定焦点并跟踪快速移动的对象。

三、视频拍摄性能

FE 70-200mm F2.8 GM OSS II 具有恒定 F2.8 光圈，出色的自动对焦性能。新镜头可显著减少呼吸效应、变焦过程中的焦点偏移和光轴偏移，从而减少不必要的画面移动和视角变化。为了方便用户拍摄视频时的操控，FE 70-200mm F2.8 GM OSS II 具有独立的对焦环、变焦环和光圈控制环，可进行精确的手动操作，并且还具备无级光圈点按开关（CLICK ON/OFF）。

此外，线性响应手动对焦功能可实现快速、灵敏和精确的手动对焦控制。配备的遮光罩设有一个开口，以方便使用圆形偏振镜或可变 ND 滤镜，从而提高创作的灵活性。

四、其它

索尼 FE 70-200mm F2.8 GM OSS II 镜头采用轻量化设计，重量约为 1,045 克 (不含三脚架卡口)。镜头不仅更加轻巧，同时平衡性更加，镜头重心直接落在三脚架底座的上方，镜头前部不会产生沉重感。此外，镜头还采用了内变焦设计，以在变焦时保持重心不变。

索尼在研发这款镜头时听取了很多专业摄影师的意见，产品支持全时 DMF，具有精准的线性响应手动对焦以及对焦范围切换拨杆。镜头还具有 3 个可自定义的对焦锁定按钮，按钮采用相距 90° 设计，以便在水平或垂直方向以及其他角度拍摄时可轻松操控。

镜头具备无级光圈点按开关（CLICK ON/OFF）和光圈锁定开关，可实现快速、灵活的光圈控制。光圈环转动的“咔嗒”声可在拍摄照片时打开以提供操作反馈，或者在拍摄视频时关闭以实现平滑安静的光圈控制。此外，优化的变焦环阻尼可实现松紧适中的手感，而针对运动物体拍摄加入 MODE 3 影像稳定功能。

IT之家了解到，索尼 FE 70-200mm F2.8 GM OSS II 镜头具有防尘和防潮功能，镜头前组镜片采用氟化物涂层，可减少镜头表面沾染灰尘、油污和其他污染物，同时也更容易擦去附着在镜头表面的指纹。官方表示，产品将于 11 月上旬上市，建议零售价 18999 元。