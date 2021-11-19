海信发布真空・超薄冰箱新品，内置旋翼新风系统

11 月 19 日，海信发布搭载新风系统的真空超薄冰箱。作为首款搭载旋翼新风科技的冰箱，能够切实减少温度波动，换污浊为清新。

海信真空・超薄冰箱的旋翼新风系统能够实现智能化制冷，左右旋翼导风扇叶，瀑布式多角度动态均匀送风，全方位覆盖、无死角送风。化霜时旋翼出风口智能关闭，二次阻流化霜热气，让冷藏室温度更加恒定，恒温恒鲜利于食材存储。另外体感式智能恒温系统智能感知食材温度，按需制冷，避免冷量不足而导致食材损坏。

旋翼新风系统使用的升级一体折弯全金属风道背板，延伸至果蔬盒盖板为全金属材质，制冷效率提高 2250 倍，食材降温速度快，不容易滋生细菌，食物存储更新鲜。不仅如此，配合蓝光抑菌，输送除菌离子新风，24 小时不间断净化空气，换污浊为清新，保证食材不串味。

除新风系统以外，海信真空・超薄冰箱采用 VIP 真空绝热板具备更纤薄、大空间、恒温久、能耗低、更环保的突出优势，VIP 真空绝热板的应用有效优化原有发泡层厚度，壁薄仅 33mm，在保证大容积的基础之上做到了超薄机身。这款冰箱有效延长食材赏味期，维持食材原有口感和味道，做到保湿的同时不结露，VC 保有率达 94%，叶绿素保有率达 92%，营养流失少，自然瓜果水分饱满，蔬菜翠绿新鲜。