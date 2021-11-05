5.84 寸水墨屏：海信 A5 阅读手机 569 元破冰新低

海信发布了阅读手机 A5 手机产品，搭载了 5.84 英寸护眼水墨屏，机身采用了亲肤材质，2019 年双 11 期间上市，售价 1199 元。

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海信阅读手机 A5 机身重量 158 克，与京东阅读、掌阅、QQ 阅读、咪咕阅读、看书等五大内容平台深度合作。

海信阅读手机 A5 主打沉浸式阅读，支持一键阅读，可通过墨智键一键快速启动阅读、应用，随时随地方便快捷，利用碎片化时间高效阅读；支持勿扰阅读，既可屏蔽消息免除打扰，又可设置重要消息提醒，避免漏掉重要来电；支持海量阅读，支持安卓 9.0 开放系统。

配置方面，海信阅读手机 A5 搭载了 5.84 英寸护眼水墨屏，分辨率为 1440*720，日读无蓝光，阳光越强烈屏幕越清晰，户外使用无压力，纸质书般的阅读体验。夜读蓝光降低 95%，柔光阅读灯，2048 级芯片智能调光，柔和护眼。海信阅读手机 A5 支持 HiFi 音质，搭载 ES9318 专业 HiFi 芯片。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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