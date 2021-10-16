约 643 元，微软宣布 Xbox Series X“mini 冰箱”将在 12 月上市：可容纳 12 罐饮料、USB 充电

IT之家 10 月 16 日消息，据 MSPoweruser 报道，微软宣布，令人垂涎的 Xbox Series X mini 冰箱将于今年 12 月上市，价格为 99.99 美元（约 642.94 元人民币）。

根据 Xbox Wire 的公告，这款 mini 冰箱具有“LED 和表面特征，与 Xbox Series X 相似”，显然是让你的朋友感到惊奇的完美选择，同时也能为他们解渴。

虽然它可能不是 1:1 复制的 Xbox Series X 冰箱，但这个 mini 冰箱仍然能够容纳 12 罐你最喜欢的、有《光环：无限》品牌的饮料。冰箱前面还有一个 USB 接口，所以也可以用它为冰箱设备充电。

IT之家获悉，Xbox Series X“mini 冰箱”将于 10 月 19 日开始预售，“正好赶上圣诞假期”，预计将于 12 月在全球多个零售商处出售。

想要购买到 Xbox Series X“mini 冰箱”可能没那么容易。在美国和加拿大，它将在 Target 独家销售，价格为 99.99 美元。在英国，它将是 GAME 的独家产品，售价 89.99 英镑。在法国、德国、意大利、爱尔兰、西班牙、荷兰和波兰，Xbox Series X“mini 冰箱”将在 Game Stop EU、Micromania 或通过亚马逊在 Toynk 出售，售价 99.00 欧元。

微软将努力把 Xbox mini 冰箱带给尽可能多的粉丝，因此将在 2022 年扩大区域供应，“等待监管部门的批准和解禁市场的限制”。

下面是演示视频。