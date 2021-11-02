海信 F60 5G 手机正式发布：搭载 6.81 英寸屏幕，30W 快充，支持亲情守护、极简交互...

IT之家 11 月 2 日消息，11 月 1 日，海信通信在第九届中国移动全球合作伙伴大会上，发布新一代 5G 手机 — 海信 F60。该新品在海信心意 T50 的基础上，全面升级亲情守护、健康守护、极简交互、乐享生活等四大全新适老化功能。

亲情守护

为了进一步解决老年人在使用手机时所遇到的各种困惑，海信 5G 手机 F60 提供集远程协助、电子围栏、一键 SOS 和跌倒检测四大特性为一体的“亲情守护”功能。

其中远程协助支持一键呼叫、语音对讲等功能，老人可以一键发起求助家人，让家人帮其解决手机操作问题；电子围栏功能可以提醒老人不要走出安全活动范围，对老人而言可以起到很好的防迷失预警作用。

同样，跌倒检测功能可以通过传感器感知老人是否发生意外跌倒，搭载一键 SOS 等辅助功能，帮助老人及时获得救助脱离意外险境。

健康守护

“健康守护”融合了健康检测、健康分析、健康管理、健康问诊和在线挂号等几大功能。

海信 F60 通过集成体温、心率监测，以及血氧传感器，可以让老年人在家就能用手机一键监测体温和心肺健康状况，加之海信的健康分析算法可即时给出健康测评结果，极大的预防老年人心血管疾病的发作风险。

极简交互

海信 F60 采用“极简交互”系统设计，保证图标更直观，字体更大号的同时，进行了纯净无干扰设计，进一步降低系统信息密度和菜单深度。

海信手机 F60 利用桌面组件的形式将常用功能放置在最显眼的位置，诸如查天气、打电话、健康码等功能一键直达，彻底解决了老年人以往使用手机时需来回翻找所需功能的繁琐。

乐享生活

海信 5G 手机 F60 的“乐享生活”功能针对常规应用市场进行适老优化设计。在应用专区，海信手机 F60 对目前深受老年人喜爱的热门应用程序进行了汇集，其丰富程度不仅能够满足老年人的生活娱乐所需，并且对各类应用存在的风险进行了严格筛查，大幅降低了老年人安装不良应用的可能性，为其安心用机提供了坚实保障。

除了全面的软硬件适老化设计外，海信手机 F60 基础配置包括：搭载了 6.81 英寸的超高清屏幕，高通骁龙八核芯片，前置 1600 万像素，后置 4800 万像素 + 200 万像素红外 + 200 万像素微距三摄像头组合。

IT之家获悉，该机内置 5000 mAh 的超大容量电池，并提供 30W 快充。此外，该机支持超线性四扬声器和 Dirac 音效设计，外放、电话声音效果远超同类产品。