市场监管总局对 43 起未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，涉及阿里巴巴、腾讯、百度、京东、吉利等公司

IT之家 11 月 20 日消息，市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》，对 43 起未依法申报违法实施经营者集中案件立案调查。经查，上述案件均违反了《中华人民共和国反垄断法》第二十一条，构成未依法申报违法实施经营者集中，评估认为不具有排除、限制竞争效果。

近日，市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》第四十八条、四十九条作出行政处罚决定，对涉案企业分别处以 50 万元罚款。

IT之家了解到，其中包括北京百度网讯科技有限公司与南京网典科技有限公司收购南京信风网络科技有限公司股权案、阿里巴巴投资有限公司收购高德软件控股有限公司股权案、阿里巴巴投资有限公司收购魅族科技有限公司股权案等。

市场监管总局表示，随着反垄断执法的深入推进，企业经营者集中申报意识不断提高，主动梳理和报告以前未依法申报违法实施的经营者集中，并积极配合调查。本次公布的案件均为过去应当申报而未申报的交易，案件数量多、涉及企业广泛、交易时间跨度较长。

43 起未依法申报违法实施经营者集中案件如下（按违法行为实施时间排序）：

1．北京百度网讯科技有限公司与南京网典科技有限公司收购南京信风网络科技有限公司股权案

2．阿里巴巴（中国）网络技术有限公司与腾讯控股有限公司收购永杨安风（北京）科技有限公司股权案

3．阿里巴巴投资有限公司收购高德软件控股有限公司股权案

4．阿里巴巴投资有限公司收购魅族科技有限公司股权案

5．北京京东尚科信息技术有限公司与科大讯飞股份有限公司设立合营企业案

6．上海汉涛信息咨询有限公司收购上海商米科技集团股份有限公司股权案

7．苏宁易购集团南京苏宁易购投资有限公司与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司设立合营企业案

8．腾讯控股有限公司、基汇管理咨询（上海）有限公司收购北京腾康汇医科技有限公司股权案

9．苏宁易购集团股份有限公司收购南京八天贸易有限公司股权案

10．腾讯控股有限公司收购中国医疗在线公司股权案

11．中华联合保险集团股份有限公司和上海云鑫创业投资有限公司设立合营企业案

12．腾讯控股有限公司收购转转股权案

13．杭州百世网络技术有限公司收购四川哦哦超市连锁管理有限公司股权案

14．滴滴商业服务有限公司收购优点网络科技（深圳）有限公司股权案

15．阿里旅行控股有限公司与万豪国际控股公司新设合营企业案

16．饿了么收购小度生活科技有限公司股权案

17．福建百度博瑞网络科技有限公司与中信银行股份有限公司新设合营企业案

18．阿里巴巴投资有限公司收购大搜车控股有限公司股权案

19．腾讯控股有限公司收购北京拍店电子商务有限公司股权案

20．腾讯控股有限公司收购北京云迹科技有限公司股权案

21．淘宝中国控股有限公司收购饿了么股权案

22．腾讯控股有限公司收购沈阳美行科技有限公司股权案

23．腾讯控股有限公司收购天津五八金服有限公司股权案

24．五八有限公司与同策房产咨询股份有限公司设立合营企业案

25．腾讯控股有限公司收购成都超有爱科技有限公司股权案

26．阿里巴巴（中国）网络技术有限公司收购深圳回收宝科技有限公司股权案

27．阿里健康科技（中国）有限公司收购贵州一树连锁药业有限公司股权案

28．天津三快科技有限公司收购北京易酒批电子商务有限公司股权案

29．北京量子跃动科技有限公司收购深圳市云动创想科技有限公司股权案

30．阿里巴巴（中国）网络技术有限公司收购壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股权案

31．腾讯控股有限公司收购北京东方金信科技股份有限公司股权案

32．上海瑞家信息技术有限公司收购深圳市深家装装饰有限公司股权案

33．北京微梦创科创业投资管理有限公司收购金华睿安投资管理公司股权案

34．北京三快在线科技有限公司收购青萍科技（北京）有限公司股权案

35．腾讯控股有限公司收购重庆谊品弘科技有限公司股权案

36．腾讯控股有限公司与中隆投资有限公司等经营者新设合营企业案

37．腾讯控股有限公司收购北京易酒批电子商务有限公司股权案

38．北京小桔智能汽车科技有限公司与比亚迪汽车工业有限公司设立合营企业案

39．宿迁京东博海企业管理有限公司收购跨越速运集团有限公司股权案

40．江苏聚成空间科技有限公司收购苏州工品汇信息科技有限公司股权案

41．淘宝中国控股有限公司收购高鑫零售有限公司股权案

42．天津瑞庭房地产经纪有限公司收购重庆广积粮企业管理有限公司股权案

43．百度在线网络技术（北京）有限公司与浙江吉利控股集团有限公司设立合营企业案