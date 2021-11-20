福特新一代智能 SUV EVOS 上市：基于全新电子电气架构，199800 元起

IT之家 11 月 20 日消息，在广州车展上，福特 EVOS 电动车正式上市，共推出 5 款车型，售价 199,800 元至 259,800 元。

福特表示，新一代智能 SUV 福特 EVOS 基于福特全新一代电子电气架构 ——FNV 智能互联全网架构打造。福特 EVOS 拥有三大首创、五大领先。

三大首创：行业首创 1.1 米超广域巨幅屏、行业首个量产车路协同系统、同级首创整车全域 OTA 升级。

五大领先：同级领先的 2945mm 轴距、全新一代 SYNC+2.0 智行互联系统、L2 + 级辅助驾驶系统、性能 6.6 秒破百、承压强度高达 1700Mpa 的安全保障。

据介绍，福特 EVOS 以 2945mm 轴距打造，拥有近 5 米（4920mm）黄金比例车身，拥有近 5.5 平米的超豪华座舱空间及 550L 的后备箱容积。智能互联方面，这款车行业首创的 12.3 英寸高清仪表盘 + 27 英寸超大真 4K 中控屏组成的 1.1 米超广域巨幅屏，集成了 SYNC+2.0 智行互联系统，支持 70 + 垂类语义识别，实现“秒懂”沟通；配备福特全球首个 L2 + 级 BlueCruise 主动驾驶辅助功能，在高速以及城市快速路的特定路段可实现长时间准自动驾驶状态；搭载行业首个量产的车路协同系统（V2I），与城市智慧交通体系互联融合。

性能方面，福特 EVOS 搭载 2.0T+8AT 动力组合，百公里加速仅为 6.6 秒，底盘经过运动性能调校，官方称可带来媲美轿跑般的操控质感；超高强度钢结构笼式车身, 承压强度高达 1700Mpa。