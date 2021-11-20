2022 款红旗 H9 上市：2.0T 轻混，30.98 万元起

IT之家 11 月 20 日消息，在 2021 广州车展上，红旗正式发布了 2022 款 H9 新车。这款车定位中大型，搭载 2.0T 发动机以及电动机，为轻混方式。新款车型在外观风格方面没有大改，仅在配置方面进行了升级。

2022 款红旗 H9 采用双色车身设计，继承了上一代的瀑布式格栅、贯穿式灯光。该车搭载的 2.0T 发动机，功率有 185kW、208kW 可选，最大扭矩分别为 380N・m、400N・m，采用前置后驱方式。车辆还搭载 48V 电动机，配合 7 速双离合变速箱，此外还提供 3.0T V6 机械增压发动机版本可选。

该车采用 9H 笼式车身结构，大面积应用高强度钢以及超高强度热成型钢板。

内饰方面，这款车采用全电子仪表盘、真皮内饰，应用镀铬线条、木纹进行点缀，具有 253 色氛围灯，十分大气。

IT之家获悉，2022 款红旗 H9 将上一代的部分旗舰配置进行下放，全系可选配尊享灯光包，升级后排屏幕为 7 英寸触摸屏。此外，该车 新增电动后备箱，标配主动式大灯，顶配型号会搭载 BOSE 14 扬声器车载音响。

智能方面，这款车 2.0T 智联旗畅版及以上型号，会配备高级自适应巡航系统，同时支持全自动泊车入位。这款车还配备 WHUD 抬头显示装置，具有车道偏离预警系统、车道保持系统、道路交通标识识别系统等，但是最低配版本不会搭载。