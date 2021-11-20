花旗证券：看好苹果 Apple Car 电动汽车事业，利好鸿海等厂商

IT之家 11 月 20 日消息，根据经济日报消息，花旗证券近日发布的报告表示，看好苹果公司进入电动车事业的决定，该品牌有望借助代工厂，最快于 2025 年推出自动驾驶车。此外，鸿海等 11 家亚洲厂商将借此获利。

花旗认为，苹果发展电动汽车有两种情境：一是全力投入并委托鸿海这样的代工厂生产电动汽车，这样直到 2025 年，有望推动营收平均年增长率至 10%-15%，EBITDA 息税前利润增长 5%-11%。

▲ 苹果汽车假想图

第二种情境，苹果将重点强化 Apple CarPlay 生态系统上的发展，有望贡献营收增长 2%，每股纯收益增长 1%-2%。

分析报告认为，苹果通过外包生产，将发挥较大的效益、虽然汽车与智能手机的制造不同，但苹果擅长委外代工生产大量产品，有望快速实现年产 100 万辆 Apple Car 的目标。

IT之家了解到，花旗证券也指出苹果供应链所需的四大条件，包括生产基地可能优先选在美国或墨西哥，而非中国大陆；需要苹果具备电池、屏幕面板与半导体的供应链体系；拥有电动汽车平台，且具有量产经济规模；苹果能够保持自主 IP 设计能力。基于这几大条件，亚洲共有 11 家企业符合条件。