2021 LPL 年度纪录片《不破不立》第一集上线：EDG 李炫君起初磨合困难

IT之家 11 月 20 日消息，今日由腾讯体育与哔哩哔哩联合打造的《英雄联盟》2021LPL 年度纪录片《不破不立》第一集正式在B站上线。此后，将于每周六 17:00 更新，在B站纪录片频道可以观看，限时免费。

首集讲述了 EDG 战队一年来的故事，以及夺得 S11 全球总决赛冠军的历程。

第一集片段：

纪录片详细呈现了 EDG 战队平时训练的场景，和团队成员的日常。李炫君起初加入战队时，经常因为个人心情不好而罢训。主教练杨济松表示，“他是一个极致的完美主义者，一旦游戏内容跟他的想法发生冲突时，就开始自闭了。”当主教练有一次训了李炫君之后，团队成员的状态有了变化，EDG 李炫君再也没有因为个人心情问题，而任性地放弃训练。

EDG.Viper 在纪录片中说道：“炫君是个很有个性的人，应该说是本人的执念，那种感觉非常鲜明，直到某一刻，我突然对他产生了一种信任。”

IT之家了解到，目前 EDG LPL 战队成员还在隔离当中，此前田野（Meiko）、赵礼杰（Jiejie）在新华社视频连线采访中，呼吁粉丝们理性庆祝，还表示现在最想吃火锅。在专访中，战队成员还表示，希望代表国家出征亚运会，为国争光。

纪录片《不破不立》第一集视频链接：点击打开