英伟达 CEO 黄仁勋：元宇宙可在现实中为企业节省数千亿美元

11 月 21 日消息，据媒体报道，美国当地时间周五，芯片巨头英伟达首席执行官黄仁勋表示，企业正在投资创建所谓的“元宇宙”（Metaverse），因为这最终可能会为他们在现实世界中节省数千亿美元。

在接受采访时，黄仁勋描绘了一个互联的虚拟现实世界愿景，而不仅仅囊括娱乐和商业范畴。他相信企业可以依靠元宇宙（或英伟达的 Omniverse）来减少浪费，提高运营效率。

黄仁勋称：“我们浪费了很多东西来弥补我们无法进行模拟的事实。我们想要在 Omniverse 上模拟元宇宙中的所有工厂，在 Omniverse 上模拟世界电网。”

他补充说：“通过这样做，我们可以减少浪费，这就是为什么企业在经济上受益良多的原因。他们愿意投资少量资金来购买这种人工智能能力，但他们希望能省下数千亿美元。”

英伟达是世界上最大的图形和人工智能芯片制造商。尽管对其半导体的需求在继续增长，但对元宇宙的关注和投资增加对英伟达来说极为有利。这是因为，该公司的芯片在运行元宇宙计算设备中扮演着至关重要的角色。

在黄仁勋看来，英伟达的 Omniverse 软件套件为其提供了迄今为止“最大的图形机会之一”，他预计虚拟 3D 世界将代表互联网的下一阶段，并推动对该公司 GPU 的更大需求。

元宇宙的概念在科幻小说圈中已经存在了几十年，但华尔街现在开始注意到，许多科技巨头，如 Facebook 母公司 Meta，正在整合资源，致力于创建互动的、身临其境的虚拟世界。

黄仁勋接受采访前两天，英伟达公布了第三季度好于预期的业绩。最近几周，英伟达的股价也始终在飙升，至少部分原因是投资者对元宇宙愿景的乐观情绪所推动。该股本月迄今累计上涨 29%，过去三个月累计上涨 66.6%。

英伟达的市值目前为 8246 亿美元，在标准普尔 500 指数成份股公司中排名第七。