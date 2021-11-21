小鹏汽车总裁夏珩称其智能化水准比特斯拉强

IT之家 11 月 21 日消息，在目前的智能电动汽车领域中，除传统车企以及大家较熟悉的三家国产造车新势力外，还有华为、小米、百度等为代表的科技公司以及恒大这类老牌企业，国内汽车行业正在迎来一轮转型和改变。

在本周的广州车展媒体活动日上，小鹏汽车全新的 SUV 旗舰车型 G9 正式亮相，小鹏还宣布推出官方二手车业务。除此之外，小鹏汽车高管在接受采访时还透露了一些其他信息。

例如，小鹏汽车联合创始人、总裁夏珩夏珩对其技术充满自信。夏珩表示，小鹏在创立之初就找准了做探索的定位，产品和技术层面的实力并不逊色于特斯拉，甚至在部分智能化领域要远超特斯拉。

“以特斯拉为例，我相信他在加州的自动驾驶做得还不错，但是如果说在中国，我们可以很自信地和媒体朋友聊一下，大家很容易找到特斯拉和我们的自动驾驶在高速上的区别，你们试一下就知道，我相信我们还是比它强的。”

IT之家了解到，小鹏 G9 定位于中大型 SUV，未来将成为小鹏汽车旗下的旗舰产品。

小鹏 G9 采用了全新的家族式设计语言，前脸在传承家族式 X Robot Face 及贯穿式光剑大灯设计的基础上再次迎来了进化，贯穿式日行灯的两侧新增了标识性设计，同时分体式大灯的主光源处也各增加了 4 片日行灯，灯腔则采用了全新的机械风格，并且在头灯下方配备了 2 颗比小鹏 P5 所使用的更高阶的激光雷达。

在智能化方面，除了 2 颗激光雷达，小鹏 G9 还将配备多个高清摄像头、毫米波雷达、超声波雷达等等，并且将会搭载 XPILOT 4.0 智能驾驶系统。另外，新车所采用的 X-EEA 3.0 电子电气架构，还将提供无感 OTA 升级，整车升级时间只需要不到 30 分钟。