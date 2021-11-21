华为彭红华：5G DMN 创新解决方案，重定义地下通信网络

IT之家 11 月 21 日消息，作为 2021 中国 5G + 工业互联网大会的重要活动，主题为“5G 矿山，掘进未来”的 5G + 矿山分论坛今日在武汉隆重召开。

IT之家了解到，华为 5G 产品线总裁彭红华今日发表了题为“5G DMN 智慧矿山创新解决方案，重定义地下通信网络”的主题演讲。

他指出：“基于 5G DMN（地下移动通信网络）愿景的连接泛在、性能极致、一网多能、运维极简 4 个技术体系，华为提出了 5G DMN 的技术创新方向，构建全弹性、全感知、全融合的网络，解决矿山行业在数智化转型中遇到的关键问题，助力打造智能感知、智能决策和自动执行的智能化体系。”

据介绍，5G DMN 构想重定义了地下移动通信网络，未来将会形成天地通信、地面通信、地下通信三张通信网。

基于 5G DMN 愿景的连接泛在、性能极致、一网多能、运维极简 4 个技术体系，华为提出了 5G DMN 的技术创新方向，构建地下通信全弹性、全感知、全融合的网络。

5G DMN 可通过重定义连接、重定义能力、重定义场景，建设一张极简、智能、意图驱动的网络，满足地下作业的数据采集、数据传送、数据处理、远程控制等应用要求。