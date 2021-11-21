打破量子霸权：国家超级计算无锡中心团队再获 2021 年度 ACM“戈登・贝尔”奖

IT之家 11 月 21 日消息，根据江苏科技官方消息，11 月 19 日凌晨，在全球超级计算大会（SC21）上，国家超级计算无锡中心、之江实验室、清华大学、上海量子科学研究中心等单位联合研发的神威量子模拟器 (SWQSIM)，摘得 2021 年度 ACM“戈登・贝尔”奖。

获奖项目为：“弥合“量子霸权”：使用新神威超级计算机实现随机量子电路的实时模拟”。

此次团队负责人刘鑫透露，SWQSIM 可在 304 秒以内得到百万更高保真度的关联样本，在一星期内得到同样数量的无关联样本，打破其所宣称的“量子霸权”。并且该软件还可在 60 小时内完成比“悬铃木”更加复杂的 1000 多倍的量子电路模拟，实现 100~400 比特量子电路算法的单振幅和多振幅模拟，为未来量子计算的发展提供了坚实的模拟支撑。

尽管此前谷歌曾表示，其研发的量子计算机成功在 3 分 20 秒的时间内，完成传统计算机需要 1 万年时间处理的问题，实现“量子霸权”。但是今年的“戈登・贝尔”奖获奖的成果，有力回击了谷歌这一发言，打破量子霸权。

IT之家了解到，国家超级计算无锡中心的团队此前多次获得“戈登・贝尔”奖。2016 年基于“神威・太湖之光”系统的全机应用“千万核可扩展全球大气动力学全隐式模拟”获奖，2017 基于“神威・太湖之光”系统的全机应用“非线性大地震模拟”获奖。

官方表示，未来，国家超级计算无锡中心将继续开展国产自主系统研发（包括芯片、服务器、超算（智算）系统、系统软件等），重点依托超算中心的现有基础，构建全栈式国产高性能计算应用生态，并基于自主超级计算系统，积极开展超级计算生态建设工作。

中心还将特别开发大型并行应用软件，研究解决并行应用软件卡脖子问题，实现大型并行应用软件的国产化替代，现已支持气候气象、生命科学、海洋科学、材料科学、先进制造等众多重要领域，为我国基础研究和地方产业发展提供强有力的支撑。