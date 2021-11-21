曝小米 MIX 5/Pro 已处于开发最后阶段：代号雷神 & 洛基，现已在中国注册认证

IT之家 11 月 21 日消息，外媒 xiaomiui 称，小米 MIX 5 和 MIX 5 Pro 已经处于开发的最后阶段。

此外，他还还拿出了一份认证，显示小米最近在中国注册了两款机型，型号为“2202121C”和“2202121AC”，也就是传闻中的“L1”和“L1A”。

报道称，这两款机型开发代号分别为“雷神索尔”（Thor）和“洛基”（Loki），与小米 MIX 4（代号 Odin 奥丁）有些关系，属于小米 MIX 家族，预计分别对应小米 MIX 5 和小米 MIX 5 Pro。

据悉，该系列机型将搭载高通骁龙 8 Gen 1 (SM8450) 芯片，基础版采用 50+48+48 MP (0.5X、1X、5X) 后置三摄，支持 12 倍视频、120 倍的照片变焦，前置则是 48 MP 镜头（可能使用 CUP 技术），采用新一代屏下指纹技术；Pro 有望配备潜望式长焦镜头、支持百倍变焦，采用百瓦快充大电池，可能将于明年三月发布。

IT之家了解到，小米在今年 2021 年 8 月 10 日发布了新一代 MIX 4 智能手机，这也是小米 MIX 的第四代机型，同时也是该系列在中国大陆地区推出的第七款机型。此外，据数码博主 @数码闲聊站 此前爆料，从小米 12 系列正代量产时间来看，标准版 L2 本月上产线，高配版 L1A 与 L1 量产依旧会晚一些。MIX5 新旗舰则会正常迭代。