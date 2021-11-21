国外厂商推出 VOLTA BOLT 移动电源：240W 输出，支持 MagSafe 无线充

IT之家 11 月 21 日消息，根据外媒 notebookcheck 报道，有海外厂商于 11 月 20 日推出了 VOLTA BOLT 移动电源。这款产品体积较大，拥有四个输出接口，容量 25000mAh（95Wh）。该产品拥有 100W 有线输出能力，具有两个无线充电线圈。

VOLTA BOLT 移动电源正面具有一个 OLED 显示屏，用于显示实施功率等信息。产品尺寸为 93×165×26mm，具有三个 Type-接口、一个 USB-A 接口。

参数方面，Type-C1、C2 口均可以提供 100W 输出能力，Type-C3 口输出功率 20W，此外一个 USB-A 接口提供 22.5W 输出。

产品具有两个无线充电线圈，其中一个支持苹果 iPhone 12/13 系列手机的 MagSafe 无线充功能，最大功率 15W。另一个无线充电位点适用于 Apple Watch 智能手表，输出功率 2.5W。

IT之家了解到，这款移动电源结合 MagRing 配件，同样支持为安卓手机进行无线充电。产品支持同时为 6 个设备进行充电，总输出功率最高可达 240W。目前这款设备尚未正式量产，后续会正式发布。