1049 元苹果 MagSafe Duo 双项充电器“过时”，不支持为 Apple Watch Series 7 快速充电

IT之家 10 月 16 日消息，去年 12 月，苹果开始销售 MagSafe Duo 无线充电器，售价 1049 元，MagSafe Duo 可为 iPhone 12、12 Pro、12 Pro Max 和 12 mini 提供 MagSafe 磁吸充电，还能为 Apple Watch 进行充电。但不幸的是，它现在已经“过时”了。

Apple Watch Series 7 拥有新的快速充电功能，需要一个更新的磁力快速充电器，这意味着 Apple Watch Series 7 与 MagSafe Duo 双项充电器连接时不支持快速充电，因为 MagSafe Duo 充电器使用的是标准非快速充电板。

苹果公司在近期更新的一份支持文件中确认，MagSafe Duo 充电器不能为 Apple Watch Series 7 快速充电。

“MagSafe Duo 充电器不支持对 Apple Watch Series 7 快速充电。要给 Apple Watch Series 7 快速充电，请使用苹果 USB-C 磁力快速充电线。”

苹果可能会在未来推出支持 Apple Watch 快速充电的 MagSafe Duo 充电器的升级版本，已经拥有当前版本的 Apple Watch Series 7 用户只能满足标准充电速度。

IT之家获悉，苹果公司声称，由于新的磁力快速充电器，Apple Watch Series 7 的充电速度能够提高 33%，它承诺在 45 分钟的充电过程中，电量达到 80%。当然，用户需要苹果的 20W USB-C 充电器，即 iPad Air、iPad Pro 或 HomePod mini 附带的充电器，以利用快速充电的优势。