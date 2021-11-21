工信部征求物联网示范项目：包括短距离通信/高精度定位/智慧城市等多类

IT之家 11 月 21 日消息，今日工信部发布关于开展 2021 年物联网示范项目征集工作的通知。官方表示，为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》和《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023 年）》，充分发挥物联网新型基础设施在推动数字经济发展、赋能传统产业数字化转型升级方面的作用，现组织开展 2021 年物联网示范项目征集工作。

具体来看，征集的项目应聚焦物联网新型基础设施建设的关键环节和重点问题，在技术发展和融合应用中取得创新性突破，解决行业迫切需求，推广价值高，带动作用强，可作为典型案例在物联网行业进行推广示范。可以分为两大类：

一、关键技术攻关类

项目在物联网领域相关智能感知、新型短距离通信、高精度定位、边缘计算、操作系统、可信安全、数字孪生等方向取得关键核心技术突破；在物联网与 5G、大数据、人工智能、区块链等技术融合创新方面，促进物联网产业创新发展，夯实物联网新型基础设施建设基础。

二、融合应用创新类

项目助力智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧能源、公共卫生、智慧农业、智能制造、智能建造、智慧环保、智慧文旅、智能家居、智慧健康等重点领域应用发展，推动物联网新型基础设施建设与垂直行业的深度融合，有力支撑传统行业数字化转型。

申报条件：

（一）申报主体应具备独立法人资格，具有较强技术创新和产业化应用能力。

（二）申报材料要求客观、真实，重点突出技术创新点和典型应用案例。

（三）已列入往期工业和信息化部物联网示范项目的不得重复申报。

IT之家了解到，申报将于 2021 年 11 月 22 日开始，12 月 22 日终止。申报网站：点击打开