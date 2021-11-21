超聚变数字技术公司拿下中国移动 PC 服务器集采大单，原是华为全资子公司

中国移动采购与招标网发布了“2021 年至 2022 年 PC 服务器集中采购（第 1 批次）中标候选人公示”，包括标包 1/2/6/9/10/15 共六个标包的中标情况。

中标候选人包括超聚变数字技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、新华三技术有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司和烽火通信科技股份有限公司。

超聚变凭借最低报价拿下了最大中标份额，包括标包 1 40% 2.94 亿元、标包 2 40% 3.63 亿元、标包 6 28% 7.52 亿元、标包 9 50% 3706.83 万元、标包 10 50% 1.85 亿元、标包 15 50% 4.70 亿元，总额约 21 亿元。

值得一提的是，超聚变数字技术有限公司是华为设立的子公司，成立于 2021 年 9 月，法定代表人为郑丽英，经营范围包含：大数据服务；软件开发；集成电路设计；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统等，由华为技术有限公司 100% 控股。

不过，华为已在近日正式退出。企查查 App 显示，11 月 5 日，超聚变数字技术有限公司发生工商变更，原股东华为技术有限公司退出，新增股东河南超聚能科技有限公司，持股 100%。