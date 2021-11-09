供应链消息称服务器零部件也短缺，将持续到明年年中

供应链消息人士称，由于服务器市场需求强劲，服务器生产零部件短缺将持续到 2022 年年中，该行业能否在明年下半年实现供需平衡还有待观察。

据 digitimes 报道，消息人士指出，服务器制造商，尤其是那些没有主要云服务提供商支持的制造商在 2021 年初就开始感受到零部件短缺的压力。由于电子设备进入旺季，且汽车厂商加入半导体和元件的竞争，这已成为整个服务器供应链在下半年面临的普遍问题。

为了解决零部件短缺问题，品牌服务器供应商 HPE 通过在中国台湾地区设立战略采购部门来缩短供应链，该部门有权直接决定向供应商采购。

该部门副总裁 CC Hsu 表示，短期内服务生产零部件的供应紧张不会结束，预计在 2022 年下半年新的芯片代工产能开出之前不都会得到改善。CC Hsu 继续说持续强劲的服务器需求浪潮将持续到 2022 年上半年，但下半年的前景仍不明朗。

CC Hsu 还指出，零部件短缺、集装箱紧缺和运输时间延长将推高服务器成本，而客户是否愿意承担部分增加的成本，将影响服务器行业的市场均衡。他强调，HPE 不会立即提高报价以反映成本增加，但会适当提高新订单的价格。

另外，广达电脑、英业达、纬颖等服务器 ODM 也一致认为，零部件短缺到 2021 年底无法缓解，并将持续到明年上半年。