AMD 携手腾讯云发布“星星海”GPU 服务器以及 GA01 GPU 计算卡

IT之家 11 月 7 日消息，根据IT之家网友 @微了个软 投稿，在 11 月 4 日举办的 2021 腾讯数字生态大会，AMD 携手腾讯云共同发布了全新腾讯云“星星海” 炙热火系异构服务器 AG251，以及星星海智慧木系 GA01 GPU 卡。

AMD 全球副总裁，中国区企业与商用事业部总经理刘宏兵说：“AMD 与腾讯云一直保持着紧密的战略合作。从最早发布的基于第一代 AMD EPYC 处理器的 SA1 云实例，到现在的 SA2/SA3, 以及基于第三代 AMD EPYC 处理器的星星海服务器，创新的步伐从未停止。”

腾讯云炙热火系异构服务器 AG251 搭载全新的第三代 AMD EPYC 霄龙 7003 系列处理器，采用多平台模块化设计，支持四路 CPU。这款服务器拥有隔离风道，可以支持 8 路或 16 路显卡。服务器的 PCIe 带宽支持弹性配备，提供 1:4、1:2、1:1 多种选项，满足业务对传输延迟和带宽的要求。此外，服务器还支持腾讯云自研智能网卡，以及 RDMA 网卡。

IT之家了解到，本次发布的星星海智慧木系 GA01 计算显卡，基于 AMD Radeon PRO V620 GPU 深度定制。产品配备 32GB GDDR6 显存、128MB 无限缓存，拥有 4680 个流处理器。显卡适用于云游戏用途，支持最新的虚拟化功能，支持 DirectX12 Ultimate 和 AMD FidelityFX 技术，可以同时为多个用户提供高效、低延迟的内容流。