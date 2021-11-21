苹果公司庆祝洛杉矶 Grove Apple Store 零售店开业，CEO 库克现场参与互动

IT之家 11 月 21 日消息，据 MacRumors 报道，苹果公司今天在洛杉矶地区开设了一个新的零售点，正式推出 Apple The Grove。苹果公司在 The Grove 购物区开设 Apple Store 已经接近 20 年了，但最近开设的商店是在一个新的地点。

为了庆祝 Apple The Grove 的搬迁，苹果公司昨晚与流行的 Apple TV + 节目“Ted Lasso”的演员们举办了一场问答活动，包括 Jason Sudeikis、Brett Goldstein、 Brendan Hunt、 Juno Temple 等。苹果公司首席执行官蒂姆・库克出席了这次活动，并分享了一条关于这次活动的推文，显示现场参与了互动。

苹果公司本月早些时候宣布重新开放 Apple The Grove，并表示该店的规模是原来的两倍。它被设计为一个“完全重新设计的洛杉矶社区的目的地”，以了解苹果的产品和服务。

IT之家获悉，在过去几年中，苹果公司一直在努力重新设计和更新其一些老店，像 Grove 这样已经超出其原有规模的地点已经被改造。苹果公司最近搬迁了湾区的 Apple Valley Fair，该地点的客流量比原来的地点所能容纳的要大，而且它还扩大了其他旗舰店，如旧金山的苹果第五大道和苹果联合广场店。