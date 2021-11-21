乐彼推出 W2-131 旗舰便携解码小尾巴：独立耳放芯片/双接口，1980 元

IT之家 11 月 21 日消息，乐彼于 2020 年 12 月 6 日首次发布了其便携解码耳放产品，包含 W1、W2 两款。该系列产品采用铝合金外壳，搭载 CS43198 DAC 芯片，具有一块显示屏以及 3.5mm、4.4mm 双端口。

11 月，乐彼发布了 W2 解码耳放的升级版：W2-131，其中 131 代表着 DAC 芯片更换为双 CS43131，新产品还内置独立耳放芯片，输出功率有了数倍提升。

官方表示，尽管开起来芯片的型号有了降级，但是 CS43131、CS43198 两款芯片解码部分的性能售价是完全相同的，官方售价也一致。更换芯片的原因是市面上 CS43198 已经没货了，而 CS43131 被不少智能手机所使用，并且周边电路好设计，最重要的是货源相对充足。

具体来看，W2-131 相比第一代 W2，增加了额外的低相噪时钟芯片，确保数字部分的高精度。增加了额外两颗独立定制的耳放芯片，让推力从 30mW 跃升至 260mW。

W2-131 增加了乐彼 P6 PRO 同款 FPGA，能够实现众多旗舰播放器拥有的音效、功能，同时也能解决小体积解码无法搞定的问题。官方表示，乐彼完美解决了 CS43131 在 0dB 输出时的多音 Bug，这在同类产品是唯一。

乐彼表示，W2-131 解码耳放从电路上进行了全新设计但是零售价仅比 W2 贵了 100 元，售价 1980 元。这款产品实现了整机 131dB 的信噪比，与旧款保持一致，超越了芯片官方指标。此外，研发人员还将产品的工作电流和静态电流降低了几十毫安，功耗下降至少 10%，连接手机使用时续航提升明显。

IT之家了解到，乐彼 W2-131 解码耳放继承了上一代的连接性能。产品采用 Type-C 接口，支持连接安卓、苹果、PC 等设备。这款产品专门针对 iPhone 进行优化，突破了 OTG 模式的功率限制，能够实现更好的音质。

官方表示，新产品采用了普鲁士蓝机身颜色，具有 9H 近钻石硬度玻璃盖板。产品将于 12 月前后正式发售，定价 1980 元。