飞傲 K9 PRO 旗舰台式解码耳放限量开售：4499 元，绝版 AK4499EQ 芯片

IT之家 11 月 15 日消息，飞傲于 2021 年 8 月正式发布了 K9 PRO 旗舰台式解码耳放。这款产品体积较大，采用有线供电的方式，接口齐全。产品搭载日本 AKM 公司的 AK4499EQ DAC 芯片。由于芯片工厂大火，因此该芯片此后不再产，因此飞傲 K9 PRO 限量发售，后续产品将更换芯片。

飞傲 K9 PRO 正面具有 XLR、4.4mm 双平衡接口，以及 6.35mm 单端耳机输出。产品背面提供同轴、光纤、USB 等多种输入方式。该产品除了可以充当耳放，还能够作为音响系统的前级和解码器。

该产品采用了台式放大器专用级别的 THX AAA 788+ 耳放技术，芯片为定制款，能够满足长时间大功率稳定工作。产品具有多路 LDO 独立供电，分级供电，确保低噪声。产品使用了线性变压器，搭配日本 nichicon 电容滤波。数字供电部分，采用了隔离型变压器，与模拟部分物理分割，减少噪声干扰。

IT之家了解到，该产品提供三档耳机增益，产品支持通过蓝牙连接手机，并使用 App 进行控制。输出功率方面，飞傲 K9 PRO 单端输出可达 1900mW 32Ω，平衡输出可达 2000mW（32Ω），1100mW（300Ω）。

目前该产品已经陆续在线下经销商处限量开售，线上预约已经开启，将于 11 月 17 日 10:00 正式开售。