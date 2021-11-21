苹果 iPhone 12/Pro“无声音”问题召回维修范围扩大至阿联酋

IT之家 11 月 21 日消息，今年 8 月份，苹果为 iPhone 12、iPhone 12 Pro 机型推出了一项服务计划。苹果已经确认，这两款手机听筒模块上的某个组件可能会发生故障，极少数的 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 设备可能会出现声音问题。受影响设备的生产日期为 2020 年 10 月至 2021 年 4 月之间。

具体来看，手机听筒发生故障时，用户在拨打或接听电话时，会听不到声音。如果这两款手机出现了该问题，苹果及其授权服务商将免费为符合条件的设备提供检修服务。

据 9to5 Mac 报道，在苹果公司宣布在众多地区召回因无声音问题的 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 五个月后，该公司现在在阿联酋开放同样的维修计划。如果你是阿联酋的用户，并且遇到了这个问题，你可以在苹果商店或授权服务提供商那里免费维修你的 iPhone 12/Pro。

据《哈利时报》报道，苹果公司宣布在阿拉伯联合酋长国对 2020 年 10 月至 2021 年 4 月期间生产的 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 进行此次召回。声明中表示，

“苹果公司已经确认，由于听筒模块上的某个组件可能会发生故障，极小比例的 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 设备可能出现声音问题。受影响的设备是在 2020 年 10 月至 2021 年 4 月之间生产的。”

即使苹果宣布了这次召回，也不清楚有多少设备受到这个问题的影响。

《哈利时报》报道，只有 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 存在这个问题，而 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 不在服务活动范围内。

IT之家获悉，苹果公司在其网站上说，它可能将维修限制或限定在原购买国家或地区。这项全球苹果计划并没有扩大 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro 的标准保修范围。该计划涵盖受影响的 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro 设备，在该设备首次零售后的两年内。