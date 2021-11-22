拳头：《英雄联盟》S11 总决赛观看人数峰值超 7 千万，和去年相比增加 60.33%

IT之家 11 月 22 日消息，据英雄联盟赛事微博，拳头游戏和英雄联盟电竞赛事于今日公布其年度英雄联盟全球总决赛的决赛收视数据。

今年的冠亚军决赛于 2021 年 11 月 6 日在冰岛雷克雅未克 Laugardalshöll 体育馆举行。在备受期待的五局三胜制的决赛中，LPL 赛区的 EDG 战胜了来自 LCK 赛区的 DK。这是全球总决赛自 2016 年以来首次打满五局的决赛，也是全球总决赛历史上的第二次打满五局的决赛。

在今年的决赛中平均每分钟观众数 (AMA) 达到 30604255 人，比 2020 年增加了 32.82%（之前的历史新高），以及 73860742 人的同时观看人数峰值，和 2020 年相比增加了 60.33%。

IT之家了解到，据介绍，今年的全球总决赛决赛通过 19 家转播机构在 34 个平台上以 18 种语言播出。

以往全球总决赛决赛收视数据：