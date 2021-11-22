苹果罕见允许员工公开讨论工资和工作环境

北京时间 11 月 21 日早间消息，据报道，向来以保密著称的苹果却在上周五出人意料地告知员工：提醒他们可以讨论工资、工作时间和工作环境。

此举正值一些员工推动苹果采取更多措施来消除该公司内部的不公平薪酬差异之际。

苹果在公司内网上发布消息称，该公司的政策并不禁止员工“自由谈论”工作环境：“我们鼓励任何对此怀有疑虑的员工以自己认为最舒服的方式提出来，无论内部还是外部皆可。”

目前，苹果拒绝对此置评。

苹果的商业行为准则规定，并不限制员工讨论工资、工作时间和工作环境，这也受到美国劳动法的普遍保护。

但苹果前项目经理詹尼克・帕里什（Janneke Parrish）表示，最近几个月谈论此事的员工都面临阻力。

帕里什在员工激进活动中担任领导职位后遭到解雇。她希望苹果的这条消息能够让其他员工免受惩罚：“第一步是确保人们意识到自己的权利。”

苹果之前就曾表示，不会对具体员工的问题发表评论，并且“深深致力于创造和维护积极而包容的工作环境。”

硅谷劳动者最近都在对自己的工作条件以及科技对社会的整体影响积极发声。

上周早些时候，另外一名激进人士、苹果软件工程师雪尔・斯卡利特（Cher Scarlett）在 Twitter 上透露自己已经离职。

斯卡利特向美国国家劳工关系委员会投诉苹果阻挠员工之间针对薪酬问题展开对话。她的律师表示，此事已经和解，指控也已撤销。但斯卡利特尚未对此置评。

斯卡利特和帕里什都效力于一个名为#AppleToo 的组织，许多苹果前任和现任员工都借此分享他们自认为令人困扰和受到歧视的问题。

苹果向来以保密文化著称，从来不对外披露新产品的细节。帕里什表示，员工有时候并未意识到自己对外谈论薪酬和工作环境的权利。

苹果前高级工程项目经理阿什利・乔维克（Ashley Gjovik）在对工作场所的骚扰和安全问题提出质疑后，去年 9 月被苹果解雇。她也向美国国家劳工关系委员会投诉苹果，指控该公司的政策违反《国家劳工关系法案》。