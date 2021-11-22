英雄联盟首部动画剧集《英雄联盟：双城之战》获 IGN 10 分评价：引人入胜的故事，令人惊叹的视觉效果

IT之家 11 月 22 日消息，上周末，英雄联盟首部动画剧集《英雄联盟：双城之战》迎来大结局。IGN 也为这部动画给出了 10 分的评价。

IGN 表示，尽管存在诸多困难，《英雄联盟：双城之战》还是给“电子游戏无法很好地改编成其他领域作品”的观念带来致命一击。这部动画拥有引人入胜的角色、故事、传说和世界观构建，还有值得惊叹的视觉效果，为电视动画开辟了新领域。

IGN 称，就像《蜘蛛侠：平行宇宙》一样，其会在未来几年将《英雄联盟：双城之战》作为经典和标准制定者来讨论。

此外，《英雄联盟：双城之战》在豆瓣获得 9.2 分的高分，共有 75516 人评价。

IT之家了解到，《英雄联盟：双城之战》于 11 月 7 日全球同步播出，动画共有 9 集内容，并登陆腾讯视频、英雄联盟官方平台等。

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