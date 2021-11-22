Visa 称将和亚马逊解决信用卡手续费纠纷：继续在英美市场合作

北京时间 11 月 22 日早间消息，据报道，近日，全球电商巨头亚马逊和信用卡巨头 Visa 因为费用问题产生了分歧。Visa 首席财务官瓦塞特・普拉胡（Vasant Prabhu）表示，Visa 希望能够解决和亚马逊之间的英国信用卡手续费纠纷，并且继续推进双方在美国的联名信用卡合作项目。

上周三，亚马逊宣布，从明年一月中旬开始，在英国市场不再接受消费者使用 Visa 信用卡付款。这表明双方合作陷入危机。

普拉胡对媒体表示，Visa 和亚马逊过去曾经解决过类似的问题，相信在未来也能够解决分歧，Visa 公司的希望是双方能够针对英国市场有一个解决方案，这样信用卡用户不会受到影响。

普拉胡的表态通过媒体报道之后，曾经导致 Visa 公司的股价跌幅有所收窄，不过在后期交易中，这些变化未能持久。

上周三，亚马逊通过一份声明表示，随着科技进步和时间推移，信用卡手续费应该逐步下降，然而，现在信用卡公司收取的手续费依然很高，甚至出现上调。

一些分析师指出，亚马逊的表态更有可能是一种谈判策略。历史上，其他大型零售商也曾经和 Visa 公司产生信用卡手续费的纠纷，零售商宣布在某些商品领域暂停 Visa 卡支付，而在后续，零售商和 Visa 都能够解决信用卡手续费的分歧，继续合作。

比如在 2016 年，沃尔玛加拿大公司曾宣布，由于无法和 Visa 公司达成信用卡手续费协议，因此将暂停 Visa 卡支付。七个月之后，两家公司宣布已经解决了纠纷。

在上周的媒体报道中，曾有分析指出，Visa 和亚马逊在英国产生的纠纷，根源在于英国已经退出了欧盟，因此欧盟境内对信用卡手续费上限的规定已经不再适用于英国。不过，普拉胡对媒体表示这样的分析并不准确。

普拉胡表示，欧盟的信用卡手续费上限规定，针对的是英国和欧盟市场之间的跨境交易，但是 Visa 和亚马逊的分歧主要是英国国内的交易。

另外在最近几个月，在新加坡和澳大利亚两个国家，亚马逊针对使用 Visa 卡支付的消费者收取了附加费用，原因是 Visa 收取的手续费过高。这一动作也表明，亚马逊和 Visa 之间的合作关系出现了问题。

上周，一些分析师也指出，亚马逊在英国暂停支持 Visa 卡，这可能是一个先兆信号，亚马逊未来可能在更多国家地区停止支持 Visa 卡。普拉胡则表示，希望这种担心并不会变成现实。

这位 Visa 高管表示，限制消费者的支付选择对于商户也不是好事情，此外，“如果一个商户告诉我，无法支持我所青睐的信用卡，这对作为消费者的我也没有任何帮助。”

上周，除了取消英国市场合作之外，亚马逊还表示，正在考虑在美国的联名信用卡业务上取消和 Visa 的合作，目前亚马逊已经同时和 Visa 以及万事达公司（全球另外一家信用卡巨头）进行了商讨。

Visa 公司则表示，有关美国联名信用卡的合作，仍然在和亚马逊沟通，希望这一合作能够持续下去。普拉胡表示，Visa 希望和亚马逊的合作关系能够回到以往的正常状态。