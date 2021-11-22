曹德旺豪掷百亿筹建，福耀科技大学选址福州：聚焦制造业高端技术短板

IT之家 11 月 22 日消息，据证券时报报道，今年 5 月份，由“玻璃大王”、福耀玻璃工业集团股份有限公司董事长曹德旺创办的河仁慈善基金会计划出资 100 亿元，投入筹建“福耀科技大学”。时隔 5 个月，福耀科技大学有了重要进展。

报道称，11 月 20 日，福州市人民政府与河仁慈善基金会签订福耀科技大学建设战略合作框架协议。校园最终选址福州高新区，河仁慈善基金会出资 100 亿元，将建设成为应用研究型高水平大学，瞄向制造业高端技术短板。

校园选址福州高新区南屿镇流洲岛，总占地约 1286 亩，紧邻福州大学城和海西高新技术产业园，校内将高标准建设一流大学图书馆、博物馆。

曹德旺表示，福耀科技大学将聚焦材料科学、精密仪器与装备、电子信息工程等制造业高端技术短板，努力建成新型应用研究型高水平大学。初步设定材料科学与工程、电子信息与工程、环境科学与工程、仪器科学与工程、理学院、经济与管理六大学院，培养具有国际化视野、创新精神及管理能力、家国情怀的高素质应用研究型人才，拟设立福耀奖教基金，面向贫困学生免除学费、提供奖学金支持。

IT之家了解到，今年 5 月 2 日，河仁慈善基金会发布消息称，该会第三届理、监事会第一次会议近日在福清举行。会议审议通过了 2021 年公益慈善项目支出计划并确定今后项目拨付计划，“为预留充足资金用于‘福耀科技大学’的创立，理、监事会决定除延续与西北农林科技大学、福建富闽基金会、南京大学的合作，以及完成 2021 年度已批待付的 5 个项目外（金额共计 26375 万元），基金会将暂停社会捐助，原则上不再立项及批复新项目。”

基金会计划总出资 100 亿元投入筹建“福耀科技大学”，项目资金的拨付按项目实施进度进行，款项直接拨付至项目建设公司；学校性质为共同探索新型公办大学办学模式；办学发展思路上，基金会提出按照“高水平、小规模、应用型、国际化、市场化”办学理念，兴办理工类科技型大学。