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外卖员、快递员人数持续暴涨，曹德旺曾 “说破”：搞不懂现在年轻人，不愿进厂

2020/6/8 21:53:51来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 8 日消息  如果是你，你会选择进厂打工还是选择去送外卖、当快递员呢？疫情期间，一方面是工厂面临用工荒，一方面是更多的人找不到合适的工作。

美团研究员曾表示，在疫情期间的两个月内，全国美团外卖员新增了 58 万人，而且上涨的趋势还在继续。研究机构统计，现在中国的外卖员、快递员从业总人数竟然高达 1000 万人，其中包括兼职人员。

2019 年末，我国实业企业家福耀玻璃集团创始人、董事长曹德旺接受采访时曾表示：现在很多年轻人都不愿意进厂，宁可去送外卖、送快递、当保安。目前，中国制造业的 “用工荒”趋势越来越严重，真是搞不懂现在的年轻人。

工厂招工有多难？开四五千都招不到人，但互联网大厂招大学生，开二三千都有人抢着做，这是曹德旺的福耀玻璃面临的现状，也是所有制造业企业面临的现状。

这一代的年轻人，他们的成长环境完全不一样，他们宁愿去送外卖、送快递，也不愿意去做流水线工人，甚至 “以进工厂为耻”。有一些工厂招人，干了半天就跑了，甚至是上个厕所就开溜。工厂招人真的很不容易。

当然，这也是因为现在可选的工作很多，有人靠着直播、短视频等等都可以赚到钱，为什么要去做枯燥无聊的流水线工人呢？

事实上对于很多人来说，送外卖成为 “好选择”，可以作为副业也可以成为专职的外卖员。而且送外卖的门槛低，没有太多的要求，很多人都能轻松上手。IT之家觉得，最主要的一点，就是送外卖完全秉承着 “多劳多得”的原理，对于外卖骑手来说，还是非常公平的。

对于很多外卖骑手来说，只要你肯吃苦，你就能获得高薪资。在很多一二线城市，外卖骑手的月薪能达到上万元；在三四线城市，送外卖达到月薪 5000 左右，也不是什么难事。

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关键词：外卖快递曹德旺

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